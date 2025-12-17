Kering Aktie

310,90EUR 4,80EUR 1,57%
Kering

WKN: 851223 / ISIN: FR0000121485

<
17.12.2025 12:43:06

Kering Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 235 Euro auf "Underweight" belassen. Analystin Chiara Battistini gab ihren Schätzungen für den Luxuskonzern am Dienstagabend in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht den letzten Feinschliff. Dabei spielte die Trennung von Kering Beaute die größte Rolle./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 21:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Kering Underweight
Unternehmen:
Kering 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
235,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
306,05 € 		Abst. Kursziel*:
-23,22%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
310,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-24,41%
Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

