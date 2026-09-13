NVIDIA Aktie

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WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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13.09.2026 10:25:00

Can Alphabet Overtake Nvidia in 2027?

Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) is the world's third-largest company, sitting around a $4 trillion market cap. Nvidia (NASDAQ: NVDA) is the largest, valued at about $5.4 trillion. Although it would be a huge gap to close, some investors are wondering if Alphabet can rise to the top of the world in 2027.

That's a tall task, but is Alphabet up to it? Let's take a look.

Image source: Getty Images.

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