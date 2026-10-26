Time Aktie

Time für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048

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26.10.2026 15:15:00

Coca-Cola Just Made a New All-Time High. Should You Wait for a Pullback Before Buying or Double Down in October?

As most veteran investors can attest, attempting to time your entries and exits with a stock's peaks and valleys can often do more harm than good. The stock market doesn't behave predictably enough to make it worth the risk.

Still, these same investors also know that -- sometimes -- there are common-sense exceptions to this rule. Coca-Cola (NYSE: KO) may be one of them right now. Shares of the beverage giant have recently reached record highs thanks to this year's 35% rally that's trounced the S&P 500.

Although the performance is compelling, it's also a little bit intimidating. Should interested investors dive into this red-hot ticker or wait for a pullback? In this instance, you should probably hold out for a pullback. Here's why.

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