Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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18.03.2026 05:45:00
Coca-Cola vs. PepsiCo: Which One Will Make You Richer?
When it comes to the beverage and food segment of consumer packaged goods, Coca-Cola (NYSE: KO) and PepsiCo (NASDAQ: PEP) are in leagues of their own. They both own household-name products and have distribution across the globe. They're also stock market staples with decades of consistency and annual dividend payout increases.Both companies can be good pieces to a portfolio, but if you're looking for the one that can make you richer, the answer depends on the potential route you want to take.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu PepsiCo Inc.
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