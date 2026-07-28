Coca-Cola Aktie

78,90EUR 5,04EUR 6,82%
Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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28.07.2026 14:47:06

Coca-Cola Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 US-Dollar belassen. Der Getränkehersteller habe erheblich besser abgeschnitten als erwartet und die Jahresprognose heraufgesetzt, schrieb Andrea Teixeira am Dienstag nach dem Bericht. Die solide Dynamik setze sich fort. Teixeira rechnet mit einer positiven Kursreaktion./rob/ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:03 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Overweight
Unternehmen:
Coca-Cola Co. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 90,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 84,07 		Abst. Kursziel*:
7,05%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 88,82 		Abst. Kursziel aktuell:
1,33%
Analyst Name::
Andrea Teixeira 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Coca-Cola Co. 76,87 4,08% Coca-Cola Co.

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