Coca-Cola Aktie
|78,90EUR
|5,04EUR
|6,82%
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
Coca-Cola Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 US-Dollar belassen. Der Getränkehersteller habe erheblich besser abgeschnitten als erwartet und die Jahresprognose heraufgesetzt, schrieb Andrea Teixeira am Dienstag nach dem Bericht. Die solide Dynamik setze sich fort. Teixeira rechnet mit einer positiven Kursreaktion./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:03 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Overweight
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 90,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 84,07
|
Abst. Kursziel*:
7,05%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 88,82
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,33%
|
Analyst Name::
Andrea Teixeira
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co.
|76,87
|4,08%
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|14:26
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|DZ BANK
|14:23
|Unilever Overweight
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|Bernstein Research
|14:10
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
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|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
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|RBC Capital Markets
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