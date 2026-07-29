Coca-Cola Aktie
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WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
Coca-Cola Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Coca-Cola nach Quartalszahlen von 90 auf 96 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Getränkekonzern habe wieder einmal eine starke Performance abgeliefert, schrieb Andrea Teixeira in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie schraubte ihre Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für 2026 und 2027 leicht nach oben./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 17:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 17:24 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Overweight
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Unternehmen:
Coca-Cola Co.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
$ 96,00
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
$ 88,27
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Abst. Kursziel*:
8,76%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
$ 88,27
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Abst. Kursziel aktuell:
8,76%
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Analyst Name::
Andrea Teixeira
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KGV*:
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