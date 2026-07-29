Coca-Cola Aktie
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WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
Coca-Cola Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Coca-Cola von 98 auf 104 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. "Ein erneut starkes Quartal", schrieb Peter Grom in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er gewinne dadurch mehr Zuversicht für das organische Umsatzwachstum. Die Bewertungsprämie der Aktien sei gerechtfertigt angesichts der Schwierigkeiten, die viele andere Unternehmen im Konsumgüterbereich beim Erreichen ihrer Ziele hätten./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 17:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Buy
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Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 104,00
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 90,25
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Abst. Kursziel*:
15,24%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
$ 90,26
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,22%
|
Analyst Name::
Peter Grom
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KGV*:
-
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28.07.26