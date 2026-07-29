ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Coca-Cola von 98 auf 104 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. "Ein erneut starkes Quartal", schrieb Peter Grom in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er gewinne dadurch mehr Zuversicht für das organische Umsatzwachstum. Die Bewertungsprämie der Aktien sei gerechtfertigt angesichts der Schwierigkeiten, die viele andere Unternehmen im Konsumgüterbereich beim Erreichen ihrer Ziele hätten./rob/tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 17:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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