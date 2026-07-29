Coca-Cola Aktie

79,25EUR 1,66EUR 2,14%
Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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29.07.2026 17:02:11

Coca-Cola Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Coca-Cola von 98 auf 104 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. "Ein erneut starkes Quartal", schrieb Peter Grom in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er gewinne dadurch mehr Zuversicht für das organische Umsatzwachstum. Die Bewertungsprämie der Aktien sei gerechtfertigt angesichts der Schwierigkeiten, die viele andere Unternehmen im Konsumgüterbereich beim Erreichen ihrer Ziele hätten./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 17:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Buy
Unternehmen:
Coca-Cola Co. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 104,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 90,25 		Abst. Kursziel*:
15,24%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 90,26 		Abst. Kursziel aktuell:
15,22%
Analyst Name::
Peter Grom 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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