Coca-Cola Aktie

79,27EUR 1,68EUR 2,17%
Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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29.07.2026 14:56:35

Coca-Cola Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Coca-Cola von 86 auf 95 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Getränkekonzern habe beeindruckende Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt, schrieb Axel Herlinghaus am Mittwoch in einer Nachbetrachtung. Sie hätten die Konsensschätzungen nahezu bei allen relevanten Kennziffern deutlich übertroffen./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 13:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Kaufen
Unternehmen:
Coca-Cola Co. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
$ 88,93 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 90,37 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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