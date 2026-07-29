NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Coca-Cola anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen von 87 auf 96 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Getränkekonzern habe erneut stark abgeschnitten, hob Nik Modi in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung hervor. Die Resultate hätten die Tiefe, Vielseitigkeit und Beständigkeit des Geschäftsmodells in einem zunehmend volatilen konjunkturellen Umfeld unter Beweis gestellt./rob/la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 22:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:15 / EDT





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