Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
|
06.11.2025 07:34:38
Commerzbank hält trotz Gewinnrückgang an Jahresziel fest
FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank eines starken Tagesgeschäfts in den ersten neun Monaten sieht sich die von der UniCredit bedrängte Commerzbank auf bestem Weg zu ihrem angepeilten Jahresüberschuss von rund 2,5 Milliarden Euro. Dazu soll das Zinsergebnis noch etwas mehr beitragen als bisher erwartet, wie der Dax-Konzern (DAX) in Frankfurt mitteilte. Höhere Zinseinnahmen sollen eine zuletzt gestiegene Steuerlast ausgleichen.
Im dritten Quartal fiel der Vorsteuergewinn dank höherer Einnahmen und geringerer Vorsorge für mögliche Kreditausfälle mit gut einer Milliarde Euro zwar um 16 Prozent höher aus als ein Jahr zuvor. Wegen einer höheren Steuerlast sank der Überschuss aber um fast 8 Prozent auf 591 Millionen Euro.
Beim Zinsüberschuss rechnet der Vorstand für das Gesamtjahr nun mit rund 8,2 Milliarden Euro. Das sind 200 Millionen Euro mehr als bisher gedacht. Zudem will die Bank weniger als die bisher veranschlagten 850 Millionen Euro Risikovorsorge bilden - das wäre allerdings immer noch mehr als 2024./ben/stw/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Commerzbankmehr Nachrichten
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX startet im Plus (finanzen.at)
|
09:23
|Commerzbank-Aktie mit Plus: RBC hebt Kursziel auf 36 Euro an - Einstufung bleibt bei "Sector Perform" (dpa-AFX)
|
06.11.25
|Commerzbank-Analyse: Verkaufen-Bewertung für Commerzbank-Aktie von DZ BANK (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
06.11.25
|ROUNDUP 2: Commerzbank enttäuscht mit Gewinnrückgang - Aktie sackt ab (dpa-AFX)
|
06.11.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Commerzbankmehr Analysen
|06.11.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|06.11.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|07.08.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.24
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|06.11.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|06.11.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|32,39
|2,08%