Commerzbank Aktie

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

Commerzbank-Analyse im Fokus 07.11.2025 12:22:50

Commerzbank-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Hold an Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Hold an Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Benjamin Goy einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Hold" belassen. Benjamin Goy resümierte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar, vor dem Hintergrund der zuletzt gestiegenen Erwartungen sei das dritte Quartal durchwachsen gewesen. Vor Risikovorsorgen habe die Gewinnentwicklung etwas unter den Prognosen gelegen. Eine höhere Steuerrate habe den Nettogewinn beeinflusst.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Commerzbank-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:06 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 32,34 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 8,23 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 1 465 545 Commerzbank-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2025 stieg die Aktie um 111,0 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Commerzbank am 11.02.2026 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: iStockphoto,Bocman1973 / Shutterstock.com

