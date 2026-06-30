Visa Aktie

Visa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394

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30.06.2026 18:04:14

Consortium including Visa, Mastercard jointly launch new global stablecoin 

It is aimed at increasing the usage of the digital tokens worldwide by addressing hurdles that businesses face in scaling stablecoin adoptionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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