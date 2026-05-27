Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
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27.05.2026 19:30:00
Could Micron Technology Stock Hit More Than $1,600?
Micron Technology (NASDAQ: MU) reached a market cap of $1 trillion on Tuesday, after receiving a huge upgrade from an analyst. With a new price target of $1,625 from UBS analyst Timothy Arcuri, investors saw more reason to be bullish on this already scorching-hot stock. Entering trading on Wednesday, the stock has soared by around 880% over the past 12 months. That means a $10,000 investment in the company a year ago would now be worth nearly $100,000.It's a staggering return. But with an even higher price target, investors may be convinced that it has even more upside still left. Could Micron really still be a bargain buy at its current price?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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