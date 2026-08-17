NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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17.08.2026 17:35:47
Could Nvidia Be Worth $10 Trillion by 2030?
Nvidia (NASDAQ: NVDA) has become an iconic company over the years, with its chips playing an integral role in the build-out taking place in the tech sector, as businesses invest heavily in artificial intelligence (AI). At around $5.5 trillion in market cap, it's easily the most valuable publicly traded stock. Over the past 12 months, the stock has risen by 25%, as growth investors don't appear concerned about its valuation. The company has continued to grow at a high rate, and it's arguably not all that expensive based on earnings. With much more growth still on the horizon and tech spending not appearing to slow down, could Nvidia hit a $10 trillion valuation by 2030?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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