adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|
04.12.2025 03:51:49
Court sides with Adidas in appeal over Kanye West collaboration
Investors had accused Adidas of misleading them as its relationship with the rapper showed cracks.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu adidasmehr Nachrichten
|
17:59
|DAX-Handel aktuell: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
15:59
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|Zuversicht in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
09:30
|Börse Frankfurt in Grün: DAX klettert zum Start (finanzen.at)
|
03.12.25
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
03.12.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
03.12.25
|Freundlicher Handel: DAX zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
03.12.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)