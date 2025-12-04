adidas Aktie
04.12.2025 10:03:38
DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel hätte eine Investition in adidas von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden adidas-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die adidas-Aktie an diesem Tag 90,91 EUR wert. Bei einem adidas-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,100 adidas-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 175,72 EUR, da sich der Wert eines adidas-Anteils am 03.12.2025 auf 159,75 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 75,72 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte adidas einen Börsenwert von 28,66 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
