Danone Aktie
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
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29.07.2026 09:20:56
Danone keeps its guidance as Q2 sales beat expectations
Danone’s recurring operating income for the first half of 2026 was 1.854 billion euros (US$2.11 billion)Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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