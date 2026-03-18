NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Aktien des Konsumgütersektors hätten nicht länger den Nimbus eines Anleihen-ähnlichen Investments, schrieb James Edwardes Jones am Dienstagabend. Das liege an der Abschwächung des Wachstums der Volumina, einhergehend mit dem sich abschwächenden Bevölkerungswachstum. Es handele sich hierbei nicht um ein vorübergehendes Phänomen, und die Unternehmen müssten erklären, wie sie sich in einer Welt schwachen Wachstums behaupten wollen./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 17:38 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:45 / EDT



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