Danone Aktie

73,32EUR -0,46EUR -0,62%
Danone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

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03.07.2026 12:25:19

Danone Sell

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Danone von 59 auf 63 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Aktie profitiere wie andere Konsumgütertitel weiter vom Thema Fusionen & Übernahmen sowie von Umschichtungen der Anleger weg vom Bereich Künstliche Intelligenz, schrieb Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Danone werde inzwischen trotz einer unterdurchschnittlichen Ergebnisentwicklung (EPS) seit der Corona-Pandemie mit einem Bewertungsaufschlag gehandelt./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Sell
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
74,04 € 		Abst. Kursziel*:
-14,91%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
73,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14,08%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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