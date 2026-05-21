Danone Aktie

62,80EUR -0,70EUR -1,10%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

21.05.2026 11:07:26

Danone Sell

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Danone von 65 auf 59 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der chinesische Markt für Kindernahrung erlebe wohl mehr als eine bloße Normalisierung, schrieb Tom Sykes in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Zur selben Zeit verlören die Franzosen weiter Marktanteile im US-Joghurtgeschäft. Dies sei ein doppeltes Dilemma, so der Experte. Er kürzte seine Gewinnannahmen (EPS) für das laufende und das kommende Jahr./rob/ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Sell
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
59,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
62,96 € 		Abst. Kursziel*:
-6,29%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
62,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,05%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

