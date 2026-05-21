WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
Danone Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Danone von 65 auf 59 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der chinesische Markt für Kindernahrung erlebe wohl mehr als eine bloße Normalisierung, schrieb Tom Sykes in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Zur selben Zeit verlören die Franzosen weiter Marktanteile im US-Joghurtgeschäft. Dies sei ein doppeltes Dilemma, so der Experte. Er kürzte seine Gewinnannahmen (EPS) für das laufende und das kommende Jahr./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Sell
Unternehmen:
Danone S.A.
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
59,00 €
Rating jetzt:
Sell
Kurs*:
62,96 €
Abst. Kursziel*:
-6,29%
Rating update:
Sell
Kurs aktuell:
62,80 €
Abst. Kursziel aktuell:
-6,05%
Analyst Name::
Tom Sykes
KGV*:
