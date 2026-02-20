Danone Aktie
|73,70EUR
|-0,58EUR
|-0,78%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
20.02.2026 13:15:33
Danone Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Danone von 74 auf 78 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst James Edwardes Jones passte seine Schätzungen am Freitag an die Jahresbilanz für 2025 an, inklusive aktueller Währungsannahmen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:42 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:42 / EST
