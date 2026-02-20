Danone Aktie

73,70EUR -0,58EUR -0,78%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

20.02.2026 13:15:33

Danone Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Danone von 74 auf 78 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst James Edwardes Jones passte seine Schätzungen am Freitag an die Jahresbilanz für 2025 an, inklusive aktueller Währungsannahmen./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:42 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:42 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Sector Perform
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
73,18 € 		Abst. Kursziel*:
6,59%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
73,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,83%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

