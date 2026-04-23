Danone Aktie
|68,00EUR
|0,40EUR
|0,59%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
Danone Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Sell" belassen. Das Wachstum habe sich im ersten Quartal erwartungsgemäß verlangsamt, schrieb Tom Sykes in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die Zahlen. Er hob vor allem das viel trägere Wachstum im Bereich Spezialnahrung hervor./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 08:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Sell
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
65,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
67,70 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,99%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
68,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,41%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
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22.04.26