FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Sell" belassen. Das Wachstum habe sich im ersten Quartal erwartungsgemäß verlangsamt, schrieb Tom Sykes in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die Zahlen. Er hob vor allem das viel trägere Wachstum im Bereich Spezialnahrung hervor./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 08:14 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.