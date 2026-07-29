NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Danone nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Aktie befindet sich zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Analystin Celine Pannuti verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf das Wachstum des Milchprodukte-Herstellers aus eigener Kraft, das vor allem auf deutlicher als vom Konsens erwartete Preissteigerungen zurückzuführen sei. Das Wachstum der Mengen/Produktmix sei dagegen etwas hinter den Schätzungen zurückgeblieben./ck/rob/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:22 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 07:22 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.