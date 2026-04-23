Danone Aktie

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Danone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

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23.04.2026 07:11:34

Danone Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Danone von 83 auf 79 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Fulvio Cazzol senkte seine diesjährigen Gewinnschätzungen für den Lebensmittelhersteller nach dessen Quartalsbericht. Damit reflektiere er den niedriger als erwartet ausgefallenen Umsatz, wie er am Mittwoch schrieb. Das gesunkene Kursziel trage den steigenden Anleiherenditen in den USA Rechnung./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 16:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Hold
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
79,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
68,56 € 		Abst. Kursziel*:
15,23%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
68,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,18%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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