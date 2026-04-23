Danone Aktie
|68,00EUR
|0,40EUR
|0,59%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
Danone Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Danone von 83 auf 79 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Fulvio Cazzol senkte seine diesjährigen Gewinnschätzungen für den Lebensmittelhersteller nach dessen Quartalsbericht. Damit reflektiere er den niedriger als erwartet ausgefallenen Umsatz, wie er am Mittwoch schrieb. Das gesunkene Kursziel trage den steigenden Anleiherenditen in den USA Rechnung./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 16:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Hold
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
79,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
68,56 €
|
Abst. Kursziel*:
15,23%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
68,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,18%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Danone S.A.
|
17:59
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
15:59
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Europa in Rot: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
09:29
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zum Start schwächer (finanzen.at)
|
22.04.26