NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone nach der Vorlage von Geschäftszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Der Lebensmittelkonzern habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Callum Elliott am Mittwoch. So sei das Umsatzwachstum aus eigener Kraft zwar erfreulich, doch ein detaillierter Blick dürfte für Verwunderung sorgen. So sei die positive Überraschung bei dieser Kennziffer ausschließlich auf Preiserhöhungen zurückzuführen, während das Mengenwachstum leicht hinter den Erwartungen zurückblieben sei./rob/la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:03 / UTC





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