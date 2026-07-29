Danone Aktie

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WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

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29.07.2026 13:13:03

Danone Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone nach der Vorlage von Geschäftszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Der Lebensmittelkonzern habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Callum Elliott am Mittwoch. So sei das Umsatzwachstum aus eigener Kraft zwar erfreulich, doch ein detaillierter Blick dürfte für Verwunderung sorgen. So sei die positive Überraschung bei dieser Kennziffer ausschließlich auf Preiserhöhungen zurückzuführen, während das Mengenwachstum leicht hinter den Erwartungen zurückblieben sei./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:03 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Outperform
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
68,80 € 		Abst. Kursziel*:
33,72%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
70,06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31,32%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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