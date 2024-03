DAX 40-Papier Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Airbus SE (ex EADS) von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Airbus SE (ex EADS) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 06.03.2014 wurde das Airbus SE (ex EADS)-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 52,96 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Airbus SE (ex EADS)-Aktie investiert hat, hat nun 18,882 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 05.03.2024 2 975,45 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 157,58 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 197,55 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Airbus SE (ex EADS) zuletzt 122,33 Mrd. Euro wert. Airbus SE (ex EADS)-Anteile wurde am 10.07.2000 an der Börse PAR erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Airbus SE (ex EADS)-Anteils bei 19,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at