BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Lohnende BMW-Anlage?
|
11.11.2025 10:03:38
DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BMW von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 11.11.2020 wurde die BMW-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 70,34 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 142,167 BMW-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen BMW-Aktien wären am 10.11.2025 12 357,12 EUR wert, da der Schlussstand 86,92 EUR betrug. Mit einer Performance von +23,57 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete BMW eine Marktkapitalisierung von 52,59 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images
Nachrichten zu BMW AGmehr Nachrichten
|
12:26
|Gewinne in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Mittag steigen (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Europa: Zum Handelsstart Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: DAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.11.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
07.11.25
|XETRA-Handel DAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
07.11.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
07.11.25