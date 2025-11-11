DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BMW von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in BMW-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 11.11.2020 wurde die BMW-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 70,34 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 142,167 BMW-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen BMW-Aktien wären am 10.11.2025 12 357,12 EUR wert, da der Schlussstand 86,92 EUR betrug. Mit einer Performance von +23,57 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete BMW eine Marktkapitalisierung von 52,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

