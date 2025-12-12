Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Deutsche Bank-Investment im Blick
|
12.12.2025 10:03:58
DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Bank von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Deutsche Bank-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Deutsche Bank-Papier bei 10,01 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 999,001 Deutsche Bank-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 11.12.2025 32 577,42 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 32,61 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 225,77 Prozent gesteigert.
Deutsche Bank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 61,16 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Mario Tama/Getty Images
