WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

Performance unter der Lupe 18.12.2025 10:03:28

DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EON SE von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in EON SE-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das EON SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 11,18 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 EUR in die EON SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 89,485 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 403,13 EUR, da sich der Wert eines EON SE-Anteils am 17.12.2025 auf 15,68 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 40,31 Prozent erhöht.

Insgesamt war EON SE zuletzt 40,22 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: E.ON

