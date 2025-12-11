E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|EON SE-Investment im Blick
|
11.12.2025 10:03:31
DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EON SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das EON SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die EON SE-Anteile bei 7,42 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die EON SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,473 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.12.2025 gerechnet (15,52 EUR), wäre das Investment nun 209,03 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 109,03 Prozent zugenommen.
EON SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 40,67 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images
