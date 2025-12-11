E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|Aktienempfehlung
|
11.12.2025 14:37:49
EON SE-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Market-Perform bewertet
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Europäische Energieunternehmen hätten 2026 viel zu bieten, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie verwies auf den eingepreisten Branchenabschlag, erwartete jährliche Gewinnsteigerungen und höhere Dividendenrenditen. Die Expertin favorisiert Stromnetzbetreiber, sieht aber auch Chancen im Bereich der Erneuerbaren Energien.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die EON SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Das Papier von EON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 14:20 Uhr ging es um 2,8 Prozent auf 15,09 EUR abwärts. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 12,69 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 1 743 038 Stück. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2025 um 39,2 Prozent. EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 22:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 05:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Aktien in diesem Artikel
|E.ON SE
|15,03
|-3,25%
