UBS AG bescheinigt Neutral für EON SE-Aktie
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Neutral" belassen. Wanda Serwinowska befasste sich am Mittwochabend mit den finalen Plänen der Bundesnetzagentur für die künftige Regulierung der Einnahmen der Gas- und Stromnetzbetreiber.
Aktienanalyse online: Die EON SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Das Papier von EON SE befand sich um 10:36 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,1 Prozent auf 15,19 EUR ab. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 5,33 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. 775 561 EON SE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresanfang 2025 kletterte die Aktie um 40,1 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 17:36 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
