UBS AG bescheinigt Neutral für EON SE-Aktie

UBS AG-Analyst Wanda Serwinowska hat sich intensiv mit dem EON SE-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Neutral" belassen. Wanda Serwinowska befasste sich am Mittwochabend mit den finalen Plänen der Bundesnetzagentur für die künftige Regulierung der Einnahmen der Gas- und Stromnetzbetreiber.

Das Papier von EON SE befand sich um 10:36 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,1 Prozent auf 15,19 EUR ab. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 5,33 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. 775 561 EON SE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresanfang 2025 kletterte die Aktie um 40,1 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert.

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 17:36 / CET

