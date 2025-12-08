DAX 40-Papier Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 68,32 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 146,370 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 860,66 EUR, da sich der Wert einer Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am 05.12.2025 auf 40,04 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 41,39 Prozent.

Jüngst verzeichnete Fresenius Medical Care (FMC) St eine Marktkapitalisierung von 11,61 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

