Fresenius Medical Care Aktie
|40,95EUR
|-0,38EUR
|-0,92%
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sell" belassen. Analyst Graham Doyle blieb in seiner Einschätzung vom Freitagabend skeptisch, ob der Dialysekonzern die hohen Markterwartungen an das Wachstum der US-Behandlungszahlen erfüllen kann./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 17:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
41,02 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,36%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
40,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,20%
|
Analyst Name::
Graham Doyle
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|40,95
|-0,92%
