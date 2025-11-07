Fresenius Medical Care Aktie

41,52EUR -0,53EUR -1,26%
Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

07.11.2025 13:51:44

Fresenius Medical Care (FMC) St Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für FMC von 60 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Richard Felton kappte seine Ergebnisschätzungen für den Dialysekonzern bis 2027 nach dem Quartalsbericht um bis zu neun Prozent./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
41,52 € 		Abst. Kursziel*:
32,47%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
41,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32,47%
Analyst Name::
Richard Felton 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

