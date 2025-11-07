Fresenius Medical Care Aktie
|41,52EUR
|-0,53EUR
|-1,26%
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
07.11.2025 13:51:44
Fresenius Medical Care (FMC) St Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für FMC von 60 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Richard Felton kappte seine Ergebnisschätzungen für den Dialysekonzern bis 2027 nach dem Quartalsbericht um bis zu neun Prozent./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
41,52 €
|
Abst. Kursziel*:
32,47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,47%
|
Analyst Name::
Richard Felton
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.mehr Nachrichten
|
06.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
06.11.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung (finanzen.at)
|
06.11.25
|Deutsche Bank AG beurteilt Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Hold (finanzen.at)
|
06.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
06.11.25
|Verluste in Frankfurt: DAX gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
|
05.11.25
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für FMC auf 56 Euro - 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
05.11.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Hold (finanzen.at)