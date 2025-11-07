Fresenius Medical Care Aktie

41,67EUR -0,38EUR -0,90%
Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
07.11.2025 07:34:50

Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underperform" belassen. James Vane-Tempest hob am Donnerstag seine Umsatz- und Gewinnerwartungen für den Dialyseanbieter leicht an. Das reflektiere höhere Beiträge des Bereichs Value-Based Care (VBC)./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:13 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
42,04 € 		Abst. Kursziel*:
-14,37%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
41,67 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-13,61%
Analyst Name::
James Vane-Tempest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.mehr Nachrichten