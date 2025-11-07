Fresenius Medical Care Aktie
|41,67EUR
|-0,38EUR
|-0,90%
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
07.11.2025 07:34:50
Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underperform" belassen. James Vane-Tempest hob am Donnerstag seine Umsatz- und Gewinnerwartungen für den Dialyseanbieter leicht an. Das reflektiere höhere Beiträge des Bereichs Value-Based Care (VBC)./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:13 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
36,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
42,04 €
|
Abst. Kursziel*:
-14,37%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
41,67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13,61%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
