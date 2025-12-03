Fresenius Medical Care Aktie

40,42EUR -0,40EUR -0,98%
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

03.12.2025 12:49:44

Fresenius Medical Care (FMC) St Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für FMC am zweiten Tag einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die Konzernchefin habe detaillierten Einblick in den US-Dialysemarkt gewährt, schrieb Sam England in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Auswirkungen der Abnehmmittel der GLP-1-Klasse auf die Dialysepopulation sieht man weiter gelassen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 10:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
40,34 € 		Abst. Kursziel*:
48,74%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
40,42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
48,44%
Analyst Name::
Sam England 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

