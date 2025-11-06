Fresenius Medical Care Aktie

42,26EUR 0,28EUR 0,67%
Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
06.11.2025 10:25:00

Fresenius Medical Care (FMC) St Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für FMC von 48 auf 46 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Dialysekonzern habe zwar gut abgeschnitten, aber dabei von kurzfristigem Rückenwind profitiert, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee des Quartalsberichts. Er rät mit Blick auf die Aktien, an der Seitenlinie zu bleiben./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
42,25 € 		Abst. Kursziel*:
8,88%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
42,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,85%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.mehr Nachrichten