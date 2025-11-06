Fresenius Medical Care Aktie
|42,26EUR
|0,28EUR
|0,67%
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
Fresenius Medical Care (FMC) St Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für FMC von 48 auf 46 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Dialysekonzern habe zwar gut abgeschnitten, aber dabei von kurzfristigem Rückenwind profitiert, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee des Quartalsberichts. Er rät mit Blick auf die Aktien, an der Seitenlinie zu bleiben./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
46,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
42,25 €
|
Abst. Kursziel*:
8,88%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
42,26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,85%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
