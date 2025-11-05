Fresenius Medical Care Aktie

42,01EUR 0,01EUR 0,02%
Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

05.11.2025 11:10:32

Fresenius Medical Care (FMC) St Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Hold" belassen. Der Dialysekonzern habe im dritten Quartal gut abgeschnitten, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
41,18 € 		Abst. Kursziel*:
16,56%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
42,01 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,26%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

13:58 Fresenius Medical Care Kaufen DZ BANK
11:10 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
06:33 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.25 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
04.11.25 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
Aktuelle Aktienanalysen

15:08 Vestas Wind Systems A-S Kaufen DZ BANK
14:52 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
14:22 BP Sector Perform RBC Capital Markets
13:58 Fresenius Medical Care Kaufen DZ BANK
13:37 NORMA Group Add Baader Bank
13:36 Nemetschek Overweight Barclays Capital
13:14 Philips Overweight Barclays Capital
13:13 Nordex Equal Weight Barclays Capital
13:13 Scout24 Overweight Barclays Capital
13:12 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
13:01 AT & S neutral Deutsche Bank AG
12:46 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
12:17 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:16 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:15 Novo Nordisk Outperform Bernstein Research
12:15 Intesa Sanpaolo Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:14 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:41 Aroundtown Buy Warburg Research
11:40 Vestas Wind Systems A-S Outperform Bernstein Research
11:37 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
11:15 Wolters Kluwer Neutral UBS AG
11:12 HUGO BOSS Neutral UBS AG
11:11 HUGO BOSS Hold Deutsche Bank AG
11:10 Vestas Wind Systems A-S Buy UBS AG
11:10 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
11:10 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
11:09 Novo Nordisk Neutral UBS AG
11:07 Ahold Delhaize Neutral UBS AG
10:50 Philips Buy UBS AG
10:46 TRATON Buy UBS AG
10:44 AUTO1 Buy UBS AG
10:43 BMW Buy UBS AG
10:42 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
10:38 Evonik Halten DZ BANK
10:37 Fresenius Buy UBS AG
10:36 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
10:34 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:34 Philips Hold Deutsche Bank AG
10:32 Vonovia Buy UBS AG
10:17 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:16 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
10:03 Evonik Hold Deutsche Bank AG
10:02 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
10:01 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
10:01 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
09:59 Airbus Buy Deutsche Bank AG
09:58 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
09:57 Nemetschek Hold Deutsche Bank AG
09:57 Elmos Semiconductor Hold Deutsche Bank AG
09:55 Nordex Buy Deutsche Bank AG
