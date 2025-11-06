Fresenius Medical Care Aktie

41,97EUR -0,01EUR -0,02%
Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

06.11.2025 12:30:19

Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC von 50,50 auf 51 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Behandlungszahlen des Dialysekonzerns enttäuschten weiterhin, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwochabend im Nachgang des Quartalsberichts./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 19:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 05:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
42,12 € 		Abst. Kursziel*:
21,08%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
41,97 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,52%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

