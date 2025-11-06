Fresenius Medical Care Aktie
|41,97EUR
|-0,01EUR
|-0,02%
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
06.11.2025 12:30:19
Fresenius Medical Care (FMC) St Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für FMC von 50,50 auf 51 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Behandlungszahlen des Dialysekonzerns enttäuschten weiterhin, schrieb Hassan Al-Wakeel am Mittwochabend im Nachgang des Quartalsberichts./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 19:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 05:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
51,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
42,12 €
|
Abst. Kursziel*:
21,08%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
41,97 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,52%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.mehr Nachrichten
|
15:59
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
15:59
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
11:19
|Deutsche Bank AG beurteilt Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Hold (finanzen.at)
|
09:30
|Verluste in Frankfurt: DAX gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
|
09:30
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
05.11.25
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für FMC auf 56 Euro - 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
05.11.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Hold (finanzen.at)
|
05.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zum Start in Rot (finanzen.at)