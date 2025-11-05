Fresenius Medical Care Aktie
|41,49EUR
|-0,51EUR
|-1,21%
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Underweight" belassen. Es sei ein weiteres Quartal gewesen, in dem Einsparungen den Gegenwind im operativen Geschäft kaum auffangen konnten, schrieb David Adlington am Dienstagabend im Nachgang des Berichts und der harschen Marktreaktion. Die Aufgabe, im vierten Quartal noch das obere Ende der Jahresziele zu erreichen, werde wohl zu schwierig. In der Telefonkonferenz sei das Management verständlicherweisenicht allzu detailliert auf 2026 eingegangen. Denn es gebe zu viele Unwägbarkeiten./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 23:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
41,50 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
41,47 €
|
Abst. Kursziel*:
0,07%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
41,49 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,02%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.mehr Nachrichten
|
09:29
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zum Start in Rot (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07:49
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt FMC auf 'Underweight' - Ziel 41,50 Euro (dpa-AFX)
|
04.11.25
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung gemäß § 50 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
04.11.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verliert letztendlich (finanzen.at)
|
04.11.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
04.11.25
|ROUNDUP 2: Sparprogramm verhilft Dialysefirma FMC zu unerwartet gutem Quartal (dpa-AFX)
|
04.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX sackt ab (finanzen.at)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.mehr Analysen
|06:33
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|04.11.25
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|04.11.25
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.25
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.06.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:33
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|04.11.25
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Fresenius Medical Care Neutral
|UBS AG
|21.07.25
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|41,62
|-0,90%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|09:23
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:23
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:45
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:45
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|08:43
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|08:42
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|08:28
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|08:28
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|08:27
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|08:27
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|08:26
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|08:24
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|08:19
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|08:15
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:13
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|Continental Buy
|UBS AG
|08:01
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|07:57
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|07:43
|Ferrari Buy
|UBS AG
|07:42
|AMD Buy
|UBS AG
|07:37
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|07:33
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|07:33
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07:12
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:02
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|06:45
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:44
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:43
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:38
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:35
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:35
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:32
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.