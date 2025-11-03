DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GEA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in GEA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades GEA-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 34,54 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die GEA-Aktie investierten, hätten nun 28,952 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 31.10.2025 1 795,02 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 62,00 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 79,50 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von GEA belief sich zuletzt auf 9,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at