GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|Lukrative GEA-Investition?
|
22.12.2025 10:04:06
DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor einem Jahr abgeworfen
Am 22.12.2024 wurde die GEA-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die GEA-Aktie bei 48,30 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 207,039 GEA-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.12.2025 auf 56,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 770,19 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17,70 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete GEA eine Marktkapitalisierung von 8,71 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: GEA Group
