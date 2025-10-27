Infineon Aktie

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

Langfristige Performance 27.10.2025 10:04:55

DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Infineon-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das Infineon-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Infineon-Aktie an diesem Tag bei 11,77 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 849,979 Infineon-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Infineon-Papiers auf 33,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28 470,04 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 184,70 Prozent gesteigert.

Infineon erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 43,52 Mrd. Euro. Am 13.03.2000 wagte die Infineon-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Den ersten Handelstag begann der Infineon-Anteilsschein bei 70,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

23.10.25 Infineon Outperform Bernstein Research
13.10.25 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
10.10.25 Infineon Buy Deutsche Bank AG
03.10.25 Infineon Buy UBS AG
25.09.25 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
