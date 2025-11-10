DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in MTU Aero Engines eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem MTU Aero Engines-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 202,00 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4,950 MTU Aero Engines-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.11.2025 1 782,67 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 360,10 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 78,27 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von MTU Aero Engines belief sich zuletzt auf 19,37 Mrd. Euro. Das MTU Aero Engines-Papier wurde am 06.06.2005 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Das MTU Aero Engines-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at