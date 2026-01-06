MTU Aero Engines Aktie
|380,90EUR
|8,50EUR
|2,28%
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU auf "Outperform" mit einem Kursziel von 446 Euro belassen. Die Aktien kommerzieller Luftfahrtkonzerne dürften 2026 an ihre starken Entwicklungen anknüpfen, schrieb Douglas S. Harned in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Flugzeugnachfrage bleibe hoch und dürfte das Angebot bis nach 2030 übertreffen. Das sei gut für Boeing und Airbus. Gleichzeitig blieben alte Maschinen länger in den Flotten der Airlines, was das Geschäft rund um Wartung antreibe, was für Triebwerksbauer wie Safran, MTU und Rolls-Royce gut sei. Sein Favorit für 2026 sei Boeing, so der Experte./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Outperform
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
446,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
379,10 €
|
Abst. Kursziel*:
17,65%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
380,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,09%
|
Analyst Name::
Douglas S. Harned
|
KGV*:
-
Nachrichten zu MTU Aero Engines AGmehr Nachrichten
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12:26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
05.01.26
|DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen LUS-DAX zum Start des Montagshandels steigen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX zum Start im Aufwind (finanzen.at)
|
02.01.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
02.01.26
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
02.01.26
|Jefferies & Company Inc. bescheinigt Buy für MTU Aero Engines-Aktie (finanzen.at)
Analysen zu MTU Aero Engines AGmehr Analysen
|09:19
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|02.01.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|09:19
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|02.01.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.12.25
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|09:19
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|02.01.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|02.12.25
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.10.25
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|MTU Aero Engines AG
|379,00
|1,77%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15:24
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|15:23
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|15:22
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|15:22
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|15:04
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|15:03
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|14:32
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14:25
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|14:21
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|14:16
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|14:10
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|14:03
|Hennes & Mauritz AB Underperform
|Bernstein Research
|14:00
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|13:58
|Michelin Neutral
|UBS AG
|13:58
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|13:58
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|13:57
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|13:57
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|13:56
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|13:48
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|13:48
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|12:52
|Brenntag Underweight
|Morgan Stanley
|12:52
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|12:51
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:50
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:50
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|12:50
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|12:50
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|12:45
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:43
|BP Neutral
|UBS AG
|12:43
|Shell Neutral
|UBS AG
|12:42
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|12:42
|Eni Buy
|UBS AG
|12:42
|Akzo Nobel Overweight
|Barclays Capital
|11:53
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|11:50
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:50
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:48
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:39
|Dürr Buy
|Warburg Research
|11:38
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|11:35
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|11:34
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:33
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|11:31
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|11:31
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|11:26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:10
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|10:07
|Symrise Overweight
|Morgan Stanley
|09:53
|Givaudan Equal-weight
|Morgan Stanley