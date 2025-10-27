DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MTU Aero Engines von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen MTU Aero Engines-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden MTU Aero Engines-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 309,00 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 32,362 MTU Aero Engines-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 24.10.2025 auf 389,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 592,23 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 25,92 Prozent.

Alle MTU Aero Engines-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 20,93 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der MTU Aero Engines-Aktie fand am 06.06.2005 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des MTU Aero Engines-Papiers lag damals bei 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at