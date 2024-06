DAX 40-Papier Porsche Automobil vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Porsche Automobil vz von vor 10 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Porsche Automobil vz-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 10 Jahren wurden Porsche Automobil vz-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Porsche Automobil vz-Anteile bei 78,25 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Porsche Automobil vz-Aktie investiert hat, hat nun 12,780 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 07.06.2024 auf 49,44 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 631,82 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 36,82 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Porsche Automobil vz belief sich zuletzt auf 15,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at