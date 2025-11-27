adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|adidas-Anlage
|
27.11.2025 10:03:20
DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte eine adidas-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der adidas-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 271,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die adidas-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 36,873 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der adidas-Aktie auf 158,85 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 857,30 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 41,43 Prozent verringert.
adidas wurde am Markt mit 27,53 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com
