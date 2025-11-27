adidas Aktie

adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
adidas-Anlage 27.11.2025 10:03:20

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte eine adidas-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte eine adidas-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in adidas-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der adidas-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 271,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die adidas-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 36,873 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der adidas-Aktie auf 158,85 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 857,30 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 41,43 Prozent verringert.

adidas wurde am Markt mit 27,53 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com

Nachrichten zu adidasmehr Nachrichten