30.10.2025 10:03:41
DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in adidas von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der adidas-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 255,00 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das adidas-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,922 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 29.10.2025 648,04 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 165,25 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 35,20 Prozent verringert.
adidas wurde jüngst mit einem Börsenwert von 29,51 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
